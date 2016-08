Ööl vastu neljapäeva kell 3.55 teatati, et Tartus Aardla tänaval on vaipade müügiga tegeleva ettevõtte hoone hoovipoolsest osast näha leeke ja musta suitsu. Põles suur hoone, kus on firmad ja teeninduspinnad. Päästjad selgitasid välja, et töökoja- ja laohoones on ligemale 200 ruutmeetrit leekides.

Päästetöötajad piirasid tule leviku müügisaali ja ettevõtete ruumidesse. Tulekolletele ligipääsuks avati mitukümmend ruutmeetrit katust ja plekk-kattega seina.

Põlengus hävis töökoja ja laohoone osa. Sellega külgneva müügisaali teine korrus ja seal olev kaup said suuri tahmakahjustusi. Liiklus suurel Aardla tänaval suleti mitmeks tunniks. Inimesed ei saanud õnneks kannatada.

Tulekahju lokaliseeriti kell 6.30, kuid viimaste tulekollete likvideerimine kestis veel kella kaheksa ajal. Põlengu tekkepõhjuse selgitab menetlus.

Päästjate sõnul on põleva hoone seinal kolm gaasipaigaldist ja olukord võinuks lõppeda märksa tõsisemalt.