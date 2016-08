Seisa kaks minutit võimupoosis – ja sinust saabki Wonder Woman!

Enne närvesöövat koosolekut või palgalisa nõudmist leia võimalus seista omaette, käed puusas, jalad harkis ja selg sirge. Uurimused on näidanud, et koomiksikangelase Wonder Womani söakas asend, nagu ka teised (tavaliselt meestele omased) poosid lisavad enesekindlust.

Võimupooside eestkõnelejaks on kujunenud USA psühholoog Amy Cuddy, maineka Harvardi ärikooli õppejõud. 2012. aastal internetis laineid löönud TED Talki videoloeng "Kui sa teeskled, et oled võimas, siis sa võidki tõenäoliselt end võimsana tundma hakata," viitas Cuddy teadusuuringutele.

See aga, millise mulje me oma kehakeelega teistele jätame, võib mängida tähtsat rolli nii meie karjääris kui ka armuelus. "Kehakeel mõjutab näiteks seda, keda me tööle palkame või kohtamisele kutsume," selgitab psühholoog.