Narkomaan ostab diilerilt uut sorti narkootikumi. Läheb siis koju ja proovib järele. Süstimisest juba pool tundi möödas, aga ikka veel ei midagi. Narkomaan on juba päris vihane. Otsustab, et ootab veel viis minutit ja kui siis ikka veel ei mõju, läheb ja annab diilerile peksa. Kui viis minutit on möödas, ütleb emale: "Ma lähen annan nüüd sellele petisele minuga lollitamise eest kere peale."

Ema vastu: "Jajah, Vanjake, mitu nädalat sa ikka siin akna all veel kükitad..."