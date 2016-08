Kas olete kunagi põrandat või näiteks köögi tööpinda õlitades mõelnud, et lapp, millega sai üleliigset õli maha pühitud, aga ka õliseks saanud tööpüksid võivad maja süüdata? See ei peaks küll olema uudis neile, kes on õlitamisega kokku puutunud, sest põrandaõli pakenditel on kasutusjuhendid koos hoiatusega kirjas. Paraku ei uuri paljud meist pakendite pisikesi kirju. "Nagu inimesed ei loe ravimite infolehti, et olla teadlikud kõrvalnähtudest, ei loeta ka värvide-õlide kasutusjuhendeid," rääkis Seesam kindlustuse kahjukäsitlusosakonna juht Ly Jõhvik.

Nii ei pruugigi mõni kasutaja teada, et põrandaõliga kokku puutunud tekstiil on isesüttiv ja sellest võib kergesti alguse saada suurem põleng.

"Näiteks on olnud juhtum, kus põlema läksid seinanagisse rippuma jäetud tööpüksid, mis olid töömehel põranda õlitamise ajal jalas olnud ja mille põlved olid õliseks saanud," tõi Jõhvik näite. "Ühes kodus süttisid aga trepile vedelema jäänud õlised lapid ja maja pääses hullemast ainult tänu tööle hakanud häirele." Kindlustusspetsialisti sõnul on ohtlik ka täiesti naturaalne linaõli: sellest läbi imbunud töövahendid ja tekstiilid võivad õhu juurdepääsu puudumisel väga kergesti süttida. "Kortsus lappidel ja hunnikus puitlaastudel puudub hapniku juurdepääs ja see soodustab iseeneslikku süttimist," rääkis Jõhvik. "Et seda vältida, tuleb töövahendid, riidelapid, aga ka puidulaastud jm, mis on õliga kokku puutunud, panna kohe pärast töö lõppu väljaspool hoonet veega täidetud metallkonteinerisse või suletud klaasnõusse – või põletada need kohe ära." Konteiner, kus õlist kraami hoitakse, tuleb vastavalt ohutusnõuetele ära viia. Töörõivaste kohta ütlevad töömehed, et õliga määrdunud riideid ei tohi kokku rullida või käkrus kuskile seisma jätta – need võiks näiteks õues nöörile riputada või laiali laotada, et rõivad saaksid vabalt tuulduda, märkis Jõhvik. Enneta põlengut