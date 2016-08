F1 üldliider Lewis Hamilton peab sel nädalavahetusel Belgia GP stardirivis loovutama kohti, sest ta mootori komponente on lubatust rohkem vahetatud.

Briti vormeli mootoriga on tänavu olnud palju probleeme ning enne Belgia etappi vahetatakse veel jõuallikas mitu osa. Mercedese sõnul stardib Hamilton kas viimasena või väga lähedal võistlejaterivi lõpule.

"Soov on kindlasti võita, aga see saab olema väga raske," sõnas Hamilton, kelle edu punktitabelis tiimikaaslase Nico Rosbergi ees on 19 silma. "Vormelid on läinud palju võrdsemaks ning ettepoole tõusta on väga raske, aga annan endast parima.

F1 on tiimisport. Oleme vigadest palju õppinud ning loodetavasti ei tee me neid enam," lisas Hamilton, kes on viimasest seitsmest etapist võitnud kuus.