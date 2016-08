Peaminister Matteo Renzi käis linnakeses, et tänada päästjaid lapse varingust väljaaitamise eest. Peaministrit saatnud tervishoiuminister Beatrice Lorenzin kurvastas, et hukkunute seas on nii palju lapsi.

Kümneaastane tüdrukuke rippus Pescara del Tronto linnakeses kokkuvarisenud kodumaja all 15 tundi pea alaspidi, kuni käsitsi ettevaatlikult varingutükke minema tõstnud päästjad jõudsid temani. "Ta on elus!" kostsid hüüded käteplagina saatel, kui laps tõsteti välja.

"Siin mägedes on paljudel roomlastel suvekodud , kuhu tullakse varju valitseva kuumuse eest. Itaallaste populaarseim puhkusekuu on just august ja siinsetes asulates võib olla inimesi kaks-kolm korda rohkem kui talvel. Kaunitesse mägilinnadesse voolas kokku ka hulk välisturiste."

Sajad hukkunud

Tüdrukukese päästmine oli üks harvadest rõõmuhetkedest pärast seda, kui maavärin tegi suure osa mitmest Kesk-Itaalia mäestikukülast ja -linnast maatasa. Kohalikud ajalehed rääkisid 18kuuse Marisoli loo, keda ei suudetud varemete alt päästa. Välja toodi tema ema ja isa – nemadki tõsiste vigastustega.

"Üheksa igast kümnest ohvrist, kelle me saame varemete alt kätte, on surnud," tunnistab lähedasest Rietist päästetöödele appi tulnud vabatahtlik Christian Bianchetti Amatrice linnas Daily Maili reporterile. See linn on üks enim kahju saanud asulaid maavärina piirkonnas.

6,2magnituudine maavärin ründas üleeile hommikul kohaliku aja järgi kell 3.36 vaid kümme sekundit. Pärast seda on ümbruskonda vapustanud sajad järeltõuked.

Üks neist tõi neljapäeva pärastlõunal Amatrices kaasa uued varingud. Päästjad palusid kõigil, kes pole linnakesega seotud, sealt lahkuda. Ka ajakirjanikke, et nad poleks kogu aeg jalus.

Eilseks oli Ametrices varemeist leitud 184 surnukeha. Päästjad on paraku veendunud, et lootus edaspidi kedagi veel elusalt leida on imeväike.

Arvukate järeltõugete ja varinguohu tõttu pole väliselt tervetegi majade elanikke koju lubatud. Linnakeste ja külade ümber pandi üles telklaagrid.

4300 päästjat

Eriti kurb on olukord hotellis Roma, mille kõik toad olid täis Roomast tulnud suvitajaid. Arvatavalt oli seal 70 külastajat.

Pole küll täpselt teada, kas nad kõik ööbisid maavärina ajal hotellis, kuid selle varemeist on välja toodud vaid mõni inimene, kes vajas kohe arstiabi. Eile leiti ka viis hukkunut.

Eile jõudis lõpuks kohale raskem päästetehnika. Kuid selle abi saab kasutada vaid väga ettevaatlikult. Suure osa tööst peavad aga 4300 päästjat tegema käsitsi. BBC ajakirjanik jälgis, kuidas kaks päästjat olid tunde ametis, et suruda end varingukuhilast läbi.

"Siin on koer!" hõikas neist üks, kui jõudis kindla pinnani välja. Kulus veel pool tundi ränka tööd. Vahepeal anti koerale juua ja siis jätkati, kuni ta toodi päevavalgele.

"Pole tähtis, kas inimene või loom, me peame kõiki päästma," ütles päästeohvitser Gianni Macerata ajakirjanikule.

Ja nii jätkatakse varemete läbiotsimist tunnist tundi. Järjest väiksemaks jääb lootus, et Amatrices või veel hullemini purustatud Pescara del Trontos võiks varemete alt veel elusaid inimesi leida.

BBC ajakirjanik ei usu, et need vanad ja kaunid, ilusa arhitektuuriga linnad ja külad veel kunagi taastatakse. Purustused on nii põhjalikud.

Peaminister Matteo Renzi on siiski optimistlik ja arutas rekonstrueerimisvõimalusi koos kolleegidega erakorralisel kabinetiistungil.

Hävituslikumad maavärinad Itaalias

1908 – Messina maavärina võimsus oli eeldatavasti 7,2 magnituudi, hukkus umbes 70 000 inimest.

1915 – Avezzano seitsmemagnituudine maavärin, 32 610 hukkunut

1920 – Toscana 6,4magnituudine maavärin, 171 hukkunut.

1930 – 6,5magnituudine maavärin Irpinias, 1404 hukkunut

1968 – Belice 6,5magnituudine maavärin, 231 hukkunut

1976 – Friuli 6,5magnituudine maavärin, umbes 1000 hukkunut

1980 – Maavärin tabas taas Irpiniat. Seekord oli umbes 3000 hukkunut, kuigi magnituudidelt oli maavärina võimsus sama, mis 1930. aastal.