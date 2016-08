Vietnamis on see väga suur summa. Naisel oli ka tunnistaja, kes väitis, et nägi oma silmaga, kuidas Ly Thi rongi alla jäi ning verd voolas. Tema kutsus kohale ka kiirabi .

Kahtlust äratas seegi, et 21aastane naine, kes Ly Thi sõnu kinnitas, on tema parim sõbratar. Samuti kirjutasid kohalikud lehed pärast väidetavat õnnetust, et Ly Thi on väikeettevõtja, kelle firmal ei lähe kuigi hästi. Võimalik on isegi pankrot.

Ly Thi närvid ei pidanud ülekuulamistel vastu ja ta tunnistas üles, et lasi sõbrataril oma käe ja jala maha nüsida. Loomulikult raha eest. Sõbratar tahtis saada 2000 eurot.

Kohaliku politseilehe kirjutis tavatust ja koguni eluohtlikust kindlustuspettusest äratas sotsiaalmeedias elava keskustelu. Mõni naerab Ly Thi rumaluse üle, kes kaotas käe ja jala ning võib nüüd isegi vangi minna.

Loodetud raha jäi ju ka saamata. Teised tunnevad hätta sattunule kaasa ja püüavad tema teo motiive mõista.