Vabariiklaste presidendikandidaat Donalt Trump ütles teisipäeval, et Rootsi Ericsson sai 2009. aastal loa viia oma seadmeid muu hulgas Süüriasse, Sudaani ja Iraani – pärast seda, kui oli tasunud teatud summa Hillary ja Bill Clintoni ühisesse fondi.

Hillary Cliton oli sel ajal välisminister. Ericsson vajas tehinguks USA luba, sest ta kasutab tooteis Ühendriikides leiutatud tehnoloogiat.

Esimest korda rääkis Ericssoni ja Clintonite kahtlastest seostest – Rootsi firma maksis Bill Clintonile 700 000 dollarit, et ta peaks kõne kliendikoosviibimisel Hongkongis – Peter Schweizer oma raamatus "Clinton Cash".

Ericsson väidab vastu, et firma täidab kõiki piiranguid, mida on seadnud Euroopa Liit, teised riigid ja USA. Clintonile maksti tõesti nii palju ja seda peamiselt seetõttu, et usuti tema populaarsust Hongkongis.