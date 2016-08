Lõuna-Prantsusmaa randades kehtestatud burkiinikeelu vastu protestivad inimesed korraldasid Londonis Prantsusmaa saatkonna juures tõelise rannapeo, vahendas Guardian.

Saatkonnahoone juurde toodi liiva ja panid püsti rõõmus üritus. Pärast seda kühveldati liiv uuesti kottidesse ja viidi minema. Protesti üks korraldaja India Thorogood ütles Guardianile, et alguses plaaniti mini-rand alles jätta, kui saatkond ähvardas meeleavaldajad kohtusse anda, kui liiva kohe pärast meeleavaldust ära ei koristata.

Burkiinikeelu vastased korraldasid Londonis lõbusa rannapeo (JUSTIN TALLIS)

Meeleavaldajad propageerivad loosungit "Kanna, mida tahad". Protestijate sõnul pole arvamus, nagu oleksid burkiinid naiste allasurutuse sümboliks, üldse mitte õige. Paljud naised kannavad katvat ujumisrõivastust vabatahtlikult ja kui see võimaldab naistel käia rannas ja ujuda, tuleks selle kandmist pigem soodustada.

Mõtet, et burkiinid pole mitte naiste rõhumise võrdkujuks, vaid sümboliseerivad hoopis vabadust ja tervislikke eluviise, on väljendanud ka need loonud Liibanoni päritolu Austraalia moekunstnik Aheda Zanetti.