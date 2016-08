26-aastane Floris Schtaz on pärit Brightonist ja on stripparina töötanud kolm aastat, kirjutab The Sun.

Ta meenutab pidu, kus peagi abielluma pidav neiu koos tema pruutneitsitega eeldas, et strippar magab näitsikuga. Isegi peatse pruudi ema oli kohal ja karjus, et mees ta tütart võtaks.

"Ma ei lähe kunagi asjaga nii kaugele. Ometigi süüdistatakse mind selles tihti," tunnistab Floris.

Alles hiljuti oli ta peol, kus naine jäi väga purju, mistõttu Floris ta magama pani. Toast väljudes arvasid kõik teised pidulised, et mees seksis kliendiga. Hiljem läks strippar oma sõpradega välja, kuid põrkus pruudiga, kellele oli esinenud. Kõlab uskumatult, aga see tulevane pruut kiskus riided seljast ja tegi avalikult stripparile korraliku esinemise.

Londonis elav 28-aastane Marshall Arkley on esinenud naistele juba neli aastat.

Mees teeb kas privaatseid esinemisi, kust paljugi meenutada.

"Mind on hammustatud ja kraabitud," kirjeldab Marshall, kuidas tema juurde lavale on tulnud 70ndates naine mõõdulindiga, et meest mõõta.

Ta tunnistab, et paljud naised soovivadki privaatset etteastet, et saada aimu piiridest - kaugele meesstrippariga minna saab.

"Üks naine pakkus mulle 584 eurot esinemise eest, et ta võiks mind katsuda sealt, kust ta tahab," toob Marshall näite.

27-aastane Ash Edelman on esinenud stripparina aastast 2014.

"Ma saan kuus 20 fotot alasti meestest ja naistest," kinnitab ta.

“Ma ei ole huvitatud, et äri ja eraelu mõnu omavahel segada. Ma ei ole seda kunagi ka teinud. Paljud naised kisuvad oma rinnad keset striptiisi välja ja ei kanna ka mingit aluspesu - näidates mulle oma intiimseid kehaosi," selgitab Ash, et oluline on olla professionaalne ja seda kõike ignoreerida.