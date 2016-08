Sügis saabub mühinal ning külmetuste vältimiseks tuleb lapsed korralikult riidesse panna. Lasteriiete pood Heihopsti toob välja 12 riideeset ja jalatsit, mis sobiks Sinu lapse garderoobi!

Paljud välja toodud jalatsitest on Superfiti toodang, mis loodud koostöös ortopeedide, arstide ja ülikooli spetsialistidega.

Funktsionaalne Superfiti tehnoloogia ühendab järgmisi eripärasid:

- polsterdatud kand – spetsiaalselt disainitud, et pakkuda suuremat kaitset põrutamise vastu.

- toestav kannaosa - et Superfitid püsiks turvaliselt jalas.

- külgtoestus- "Kortsumise kaitse", et kaitsta murdumise ja voltide eest.

- PU-tald - libisemiskindel, kerge ja pehme, et vältida põrutusi ja pakkuda mugavust.

- mugavalt lai varbaosa - piisavalt ruumi varvastele.

Superfit gore-tex jalanõud suurematele lastele on pealt veluurnahast, mis tähendab, et need peavad hästi vett. Jalatsid on kahe takjaskinnitusega ja seega mugavad jalga susata, vooder aga tekstiilist, et jalg saaks hingata.

Superfit gore-tex jalanõud väikelastele on kerged ja painduvad. Ka need jalatsid on pealt veluurnahast, et pidada hästi vett. Jalatsid on kahe takjaskinnitusega ja seega mugavad jalga susata, vooder aga tekstiilist, et jalg saaks hingata.

Superfit sisejalanõud sobivad näiteks kooli vahetusjalatsiteks ning ei määri põrandat. Jalanõud on pealt krõpskinnitusega ning nende jalgapanek mugav.

Superfit stiilsed vildist sisejalanõud. Kuna vilti ei koota, vaid koosneb raskesti eraldatavast kiudmaterjalist, on ta pikaealine, niiskuskindel, talub erinevaid temperatuure ja näeb alati hea välja. Jalanõud on pealt krõpskinnitusega ning nende jalgapanek mugav.

Kerge ja pehme Reima sulevest on suurepärane valik nii kevadel kui sügisel. Külgedel on taskud ning varruka otstes ja alläärel elastne kumm.

Reima nutikindad nutikale lapsele on väga lahedad uue põlvkonna sõrmikud, mis sobivad eriti just koolilastele. Nimelt on sõrmikute pöidla ja nimetissõrme all hõbedane materjal, mistõttu saab koos kinnastega katsuda puutetundlikke ekraane ka välitingimustes. Samuti on peopesadel kummist tähed, mis tagab libisemiskindluse rattaga sõites ja lenkstangest kinni hoides. Et vältida kinnaste kadumist, saab kindad trukiga omavahel kokku panna.

Väga hea veepidavusega ja tuulekindlad kindad on reguleeritavad randmel asuva takjaskinnitusega. Kinnastel on Reima helkurist logo.

Reima voodriga vihmakindad on elastsest vastupidavast materjalist. Randmel on trukiga kinnitatav kummipael ja turvalisust lisavad helkurribad kinnaste peal.

Reima müts on pehmest puuvillasest materjalist ja ideaalne sügiseks. Turvalisust lisab helkurist print.

Ilus ja pehme Reima fliisjakk Hazelnut on suurepärane vahekiht jopele. Materjal juhib niiskust välja, kuivab kiiresti ja hoiab keha soojas.

Play Layers süsteem võimaldab fliisi trukkide abil kinnitada ülerõivaste külge. Fliisist tooted on sügiseks asendamatud ning meie kliimas võiks olla nende kasutusaeg lausa aasta läbi. Sügisel ja kevadel saab seda kanda kevadjope all, talvel jope all lisasoojenduseks ja suvel jahedamal õhtul.

Torusallid on taas seesugune toode, mida saab kanda aasta läbi. Puuvillasest kangast torusall sobib alates kuuendast elukuust kuni teismelisteni.

Reima vastupidavast silikoonist jala-aasad sobivad pükstele ja kombedele. Jala-aasad sobivad vahetuseks kummist jala-aasade vastu, kui olete kaotanud eelmised jala-aasad ja kui need on kulunud.