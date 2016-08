JÄÄR (21.3-21.4)

Tuline Jäär vajab oma teel kive, mis aitavad kaasa tema kirgede arendamisele ning lubavad end veelgi julgemalt väljendada. Üldjuhul peetakse Jäära kristallideks punast tulikvartsi, ent vastavalt sellele, millises elutee etapis parasjagu ollakse, võib valida kaaslaseks ka teise kristalli.

Kui valid kristalli sisetunde või omaduste järgi, ei pea tegelikult otseselt järgima, kas see sobib ka sinu tähemärgiga − vastunäidustusi siin ei ole, sest kristallienergiad resoneeruvad iga inimesega personaalselt, aidates tasakaalustuda just sellel, mida inimene parasjagu vajab.

Juhul kui aga leiad, et soovid kindlasti valida kristalli just enda tähemärgile vastavalt, toome siinkohal välja sobivad kristallid.

Jäärad on tugeva iseloomuga inimesed, kergelt lapselikud, siirad ning otsekohesed. Nad tegutsevad sageli impulsi ajel, innustades ka teisi võtma ette pööraseid seiklusi. Tihtilugu on Jäärad kärsitud ning soovivad teha kõike kohe, siin ja praegu. Nad on julged, armastavad vabadust ning võivad olla kergelt uhked.

Kui soovid enda ellu tuua rohkem armastust, vali näiteks:

Akvamariin − akvamariin loob rahu ja tasakaalu isegi pingelistes olukordades. Toetab sind suhtlemisel, et saaksid väljendada endas olevaid tundeid hirmudest vabana.

Vabastab vanadest mustritest ja vihast, et saaksid teha positiivseid muutusi oma elus. Suurendab ka sallivust teiste suhtes. Ühtlasi on tegu võimsa meditatsioonikiviga, mis aitab lihtsamini kokku panna tervikpilti.

Aventuriin − aventuriini energia on puhastav ja jahe, lahustab negatiivseid energiad, enne kui need jõuavad teadvustasandile. Teda tuntakse kui õnnekivi, sest aitab tõmmata ligi armastust, küllust ja jõukust.

On abiks siis, kui sinus vajavad tasakaalustamist mees- ja naisenergiaid või vajad tuge nooruslikkuse sütitamisel.

Serpentiin − serpentiin aitab leida sisemist rahu, tasakaalustada meeleolusid ja enesele andestada. Toob õnne ja harmooniat, pikendades seeläbi eluiga.

Õnne ja ilu sümbolina aitab sul märgata looduse imepärast ilu ja palun sul mitte unustada oma puudutuse armastavat ja kasvama panevat mõju.

Kui soovid enda ellu tuua rohkem küllust ja raha, vali näiteks:

Karneool − karneool toetab sind soovide ja unistuste elluviimisel. Küllusekivina abistab edu saavutamist nii ärialal kui muudes valdkondades. Suurendab enesekindlust ja hoiab usku imedesse, et jõuaksid seeläbi oma tõelise minani.

Kaitseb ja hoian eemale negatiivsed energiad. On abiks positiivsete valikute ja otsuste tegemisel, et leiaksid oma elus õige suuna.

Tsitriin − Tsitriin toob ellu päikselisust, rõõmu ja positiivust. Võimsa manifesteerimise kivina õpetab sulle, kuidas meelitada oma ellu küllust, jõukust, edu ja kõike muud head.

Julgustab elama elu täisväärtuslikult ja ennast väärtustades. Kivi teatakse kui kaupmeestele ja äritegevusele õnnetoovat kivi, sest võimendab kordaminekuid ja edu äris.

Kui soovid enda ellu tuua paremat tervist, vali näiteks:

Ametüst − ametüsti energiatel on aurat puhastav mõju, mis aitavad vaigistada meelt, tasakaalustada emotsioone ja leevendada valu.

Kivi energiad on väga head peavalude ja kurnava mõttetegevuse vaigistamiseks, samuti näiteks halbade harjumuste või sõltuvuse kaotamiseks.

Magnesiit − magnesiit sisaldab magneesiumi ja aitab selle imendumist organismis, neutraliseerib kehalõhnasid, toimib spasmide ja lihaspingete korral, lõdvestab lihaseid, tervendab menstruatsioonivaevusi, soolestikku, magu, sapipõit, neere ja neerukivisid.

Peavalu ja migreen, hambad ja hambavalu, epilepsia, südamehaigused, kaalu alandamine - kiirendab rasvade ainevahetust ja hajutab kolesterooli; angiini ennetav, külmavärinate korral, kehatemperatuuri tasakaalustav ja palavikku alandav.

Kui soovid kivi osta enda lapsele, vali näiteks:

oranž aventuriin − aventuriini tuntakse kui õnnekivi, sest aitab tõmmata ligi armastust, küllust ja jõukust.

Kivi energiad sobivad hästi ka lastele ja teismelistele, sest aitab neis luua emotsionaalset stabiilsust. Niisamuti võimendab vastastikust armastust perekonnas, kutsudes esile vastassugupoole sümpaatia.

Roheline aventuriin, roosa kvarts, kollane kaltsiit:

Kollane kaltsiit aitab last õppimisel, keskendumisel ja kasvamisel. Suurendab enesekindlust, julgust, annab energiat ja võitleb laiskusega. Stimuleerib kaltsiumi omastamist.

Aventuriin toob lapsele rahu ja hea enesetunde, leevendab pingeid ja ärevust. Tugevdab otsustusvõimet ja toetab kasvamist. Õnnekivi.

Roosa kvarts suurendab lapses armastuse- ja turvatunnet. Võimendab usku endasse, aitab emotsioonidel vabaneda ja korrastada suhteid teistega.

SÕNN (21.4-21.5)

Maamärgina otsustab Sõnn enamasti seista kahe jalaga kindlal pinnal, pelgab muutusi ning võib tihtilugu olla kangekaelne oma otsustes. Suurim katsumus Sõnni jaoks kipubki olema enese ületamine ning enda avamine maailmale. Sõnni kivideks peetakse jadeiiti ja malahhiiti, mis aitavad sisemist jõudu ja energiat paremini edastada.

Sõnnid võivad olla vasturääkiva iseloomuga, olles siiski intelligentsed ja mitmekülgsed inimesed. Oma tegemistes praktilised, võivad nad osade jaoks tunduda igavad või laisad, ent Sõnn teeb asju oma tempos, mis tähendab, et keset rasket tööd võib ta jääda imetlema sinist taevast või pilvi ning teha siis tööd edasi nagu enne. Kuna Sõnnid, eriti naised, on tihtilugu ülimalt sensuaalsed ning naiselikud, võib neist õhkuv energia muuta tummaks nii mõnegi.

Kui soovid enda ellu tuua rohkem armastust, vali näiteks:

Asuriit malahhiit – Asuriit malahhiit kannab endas kahe võimsa kivi energiaid. Malahhiit kaitseb sind ebavajaliku energia eest ja on puhastava toimega.

Asuriit aitab vabalt suhelda ja võimendab intuitsiooni. Kivi kaitseb, julgustab, suurendab loovust ning enesekindlust, on abiks suhtlemisel ning vähendab hirme.

Malahhiit – väga võimas kaitse- ja tervenduskivi, neelates endasse kogu ebavajaliku energia, kahjulikud kiirgused, mürasaaste ja elektromagnetkiirguse. On sinu kaitsetalismaniks, tekitades su ümber energeetilise kaitsebarjääri.

Kivi on sügava puhastava toimega ja aitab vabaneda ebavajalikel energiatel, näiteks süütundel, enesepiirangutest ja valust. Rohelise südamekivina aitab lasta minna kõigel vanal, et tulla saaks uus energia.

Spinell – must spinell kaitseb sind negatiivsete energiate eest, kõiksugu olemite, olendite, deemonite ja needuste eest, kes ei ole valgusest.

Loob su ümber kaitsekilbi, aidates täita selle armastuse ja valgusega, tõstes seeläbi vibratsiooni ning avades sind armastuse, kaastunde ja harmoonia sagedusele. Kivi annab sulle julgust elada iseenda tõe ja südametunnistuse järgi.

Kui soovid enda ellu tuua rohkem küllust ja raha, vali näiteks:

Hõbesilm serpentiin – serpentiin aitab leida sisemist rahu, tasakaalustab meeleolusid ja aitab enesele andestada. Toob õnne ja harmooniat, pikendades seeläbi eluiga.

Aitab ligi meelitada küllust ja seda ka materiaalsel tasandil, toetab häid, harmoonilisi suhteid perekonnas ja tööl.

Smaragd – kivi on võimas heaolu, tervise ja harmoonia looja. Puhastab sinu aura ebavajalikust energiast, aidates lahti lasta kõigest mittevajalikust.

Küllusekivina aitab soovidel reaalsuseks saada, tõmbab ligi soovitut ja võimendab rahavooge. Kingin sulle loovuse, vestlemisoskuse ja organiseerimisvõimed.

Kui soovid enda ellu tuua paremat tervist, vali näiteks:

Krüsokolla – kivi rahustavad energiad mõjuvad ärevust ja stressi leevendavalt, mis vabastavad süütunded, kurbuse ja hirmud. Aitab sul kergelt ja harmooniliselt vajalikele elumuutustele vastu minna ning tõsta loomulikku väge ja potentsiaali.

Aitab ühtlasi naistehaiguste, menstruatsioonivaevuste ja nurisünnituse järgse depressiooni leevendamisel. Alandab vererõhku ning palavikku.

Lasuriit – harmoniseerib kõiki kehatasandeid: füüsilist keha, emotsioone, mõistust ja vaimu. Tasakaalustab mees- ja naisenergiaid. Kannab endas võimsaid tervendusenergiaid, aktiveerib kõiki energiakeskuseid, avab kolmanda silma, puhastab auravälja, vabastab kinnistunud mõttemustritest ja tasakaalustab karmat.

Kivil on valuvaigistav toime, kui abi saab nii närvi- ja peavalu, migreeni, pearingluse kui palaviku käes vaevleja. Kasulik kivi ka unetuse, astma, allergiate ja reuma puhul.

Kui soovid kivi osta enda lapsele, vali näiteks:

Roosa kvarts – suurendab lapses armastuse- ja turvatunnet.

Võimendab usku endasse, aitab emotsioonidel vabaneda ja korrastada suhteid teistega.

Tiigrisilm – tuntud kui õnnetooja, tugevdab eneseusaldust, tahtejõudu, julgust ja enda väärtustamise oskust. Toob mõtteselguse, mõistmise, kindlustunde, optimistliku ja positiivse hoiaku.

Kivi abil saad rahulikult lõdvestuda, tunda end kindlalt ja valmistuda edasiseks. Toetab eesmärkide saavutamisel ja soovide manifesteerimisel.