Paarikesed paljalt ja riides, kes on mässitud kilekotti, millest õhk välja imetud. Ohtlik kunst...

Kunstnik Haruhiko Kawaguchi katab inimesed limestiga ja topib nad siis vaakumisse imetud kilekotti, kus hingata ei ole midagi, vahendab Bored Panda.

Fotograafi kõrval on meeskond arste juhuks, kui lämmatatud inimesed peaksid vajama abi. Fotograafil on vaid mõni hetk, et saada kätte see õige kaader.

"Oma fotodega tahan ma näidata armastuse jõudu, kui panen inimesed teineteisele võimalikult lähedale. Mida vähem on nende vahel õhku - seda tugevam on nende armastus," selgitab Haruhiko.

Fotod!