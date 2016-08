Taimede varjutamiseks on oluline leida kasvuhoonele sobilik kile. Kasvuhoone katuse valgendamine kriidiga või katmine heledate linadega võtab aga palju aega ja raha. Just kasvuhoone kate - kile, klaas või polükarbonaat – on aga üks nendest faktoritest, mis mõjub kasvuhoone valgustusele.

Professionaalid soovitavad osta kohe algul kasvuhoonele kvaliteetset kilet, mis täidab mitmeid funktsioone, sealhulgas ka taimede varjutamist.

Armeeritud kilega kasvuhooned on suurepärane valik ning hea hinna ja kvaliteedi suhe. Armeeritud kilel on järgmiseid eeliseid:

- mehaaniline vastupidavus, mida kindlustatakse õhukese kile abil;

- minimaalne vastuvõtlikkus UV-kiirtele;

- kaitse otseste UV-kiirte eest, mis kindlustab taimedele sobilik mikrokliima;

- kõrgendatud termoisolatsioon.

AVERTO pakub laia valikut armeeritud kilesid ning kasvuhoonete valmiskarkasse. Kõrget populaarsust on kogunud kasvuhooned CITADELE, PORTA ja NOVA, mida on olemas erinevates mõõtudes, kaasa arvatud nelja meetri pikkused ja laiused. Kasvuhooned on varustatud kindla armeeritud kilega, aga ka stabiilse tsingitud terasest karkassiga, mis teenib Sind kindlalt mitu hooaega