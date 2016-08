Ninas urgitsemine pole sugugi nii kahjutu komme, märgib Mental Floss. Tech Insideri videos selgitab otolarüngoloog Erich P. Voigt, mis täpselt juhtub, kui sa torkad sõrme oma ninasõõrmesse. Pealtnäha süütu komme võib tekitada nii ninaverejooksu kui ärritust ja isegi haigusi.

Nina urgitsemine põhjustab marrastusi ja tillukesi verejookse. See pole iseenesest midagi hullu, aga tuleb välja, et su ninas olevate mikroobide jaoks tähendab veri pidu. Esiteks viib ninanokkimine ninasõõrmesse need pisikud, mis olid su käel, ja teiseks pakub neile maitsvat rooga.

Ninanokkimine ei tee sind raskelt haigeks ega põhjusta mingeid püsivaid kahjustusi. Aga see võib teatud määral tõsta hingamisteede põletiku saamise riski. Ja olla ohtlik neile inimestele, kel on kahjustatud immuunsüsteem. Kui sa ei taha, et su sinast saaks tasuta hommikusöögiga öömaja Staphylococcus aureus'ele ja teistele mikroobidele, siis soovitab Voigt sul näpud ninast eemal hoida.

Õhtuleht.ee Mehele on – võttes arvesse, et ega kogu seda sodi sealt torudest ikka väga lihtsalt välja ei nuuska – liberaalsem ja soovitab enne uuristama asumist korralikult käsi pesta.

Mida Vogt ninanokkimisest pajatas, saab vaadata alljärgnevast videost.