Kaksikud Nüüd tuleks suuremat tähelepanu pöörata olmeasjadele ja sellele, mis on sinu jaoks keeruline või problemaatiline. Kodused suhted vajavad eriti diplomaatilist lähenemist ja kuulamisoskust.

Sõnn Päev muudab sind korraga nii populaarseks kui ka salapäraseks. Kuid kui sul on mingeid saladusi, siis võib seis midagi päevavalgele tuua. Ettevaatust taskuvaraste suhtes! Samuti võid ise oma asju kaotada.

Jäär Võimalik, et sul puudub hetkel asjadest õige ülevaade. Ole riskide võtmisega ettevaatlik! Sind võidakse nüüd meelitada kõrget mängu mängima, aga jäetakse mainimata selle mängu probleemsed küljed.

Vähk Kuu liigub Vähis ja teeb päeva esimeses pooles opositsiooni Pluutoga. Hoolitse siis selle eest, et su emotsioonid mõnes pingelisemas olukorras üle ei keeks. Kasulikud oleks veeprotseduurid.

Lõvi

Seilad igatsuste lainel. Tahad kellegagi jagada oma sisimaid hingesaladusi, mis sinu puhul pole just tavaline. Lõvi märgi all sündinud naised vajavad pihiisa või lohutajat.

Neitsi

Päev sobib kõigeks, mis oluliselt erineb sinu tavalisest elurutiinist. Inimeste juures võlub sind hetkel peamiselt originaalsus ja loomingulisus. Kui oled liikuv, võid sattuda huvitavate või kummaliste inimeste seltskonda.

Kaalud

Ühiskondliku tegevusega seotud suhted mängivad hetkel olulisemat rolli. Võid saada nii tunnustuse kui ka kriitika osaliseks. Igatahes hakkad rohkem silma ja su töid märgatakse.

Skorpion

Vaimselt erutav päev, mil saad teada kas midagi uut või lihtsalt koged uusi inspireerivaid muljeid. Kunst selle eri vormides pakuks sulle nüüd pinget ja aitaks toime tulla argirutiiniga.

Ambur

Varjatud asjaoludel on suurem osakaal. Hoolitse selle eest, et sinu valduses olev sensitiivne info ei satuks valede isikute kätte. Kõige lihtsam variant on muidugi mõne eseme ärakaotamine.

Kaljukits

Inimsuhted on keerulised. Eriti siis, kui need kontaktid on seotud millegi konkreetse ja selgepiirilisega. Kuid aeg soosib kõike müstilist ja ebatavalist. Hoia oma varal ja asjadel silm peal!

Veevalaja

Hetk laeb seda sinu akukomplekti, mis on seotud empaatiaga. Sa oled nüüd korraga nii poeetilis-romantiline kui ka osavõtlik ja kaastundlik. Kindlasti tasuks vältida labaseid nalju.