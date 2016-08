Kaksikud Sulle kui kiirele ja leidlikule inimesele tundub, et keegi on ajajõele tammi ehitanud, sest kõik tundub kuidagi venivat ja toppavat. Aga tänane päev sündis selleks, et sulle kannatlikkust õpetada!

Lõvi

Su tunded on sügavad - samas oled võimeline nautima ka elu kergemaid ja mängulisemaid situatsioone. Suudad võrdse edukusega ujuda nii oma alateadvuse sügavustes kui seltskonnas nalja visata.

Neitsi

Sõprus on hetkel see valdkond, kus sa peaksid end igati mõnusalt ja lahedalt tundma. Vana sõber või tuttav võib sind nüüd olulises küsimuses aidata või õnnestub sul endal kellelegi abiks olla.

Kaalud

Sinus võib maad võtta kiusatus hakata molekule mikroskoobi all analüüsima. Seevastu võid suured ja olulised asjad sootuks märkamata jätta. Näed asju valedes proportsioonides.

Skorpion

Tunned end igati kergelt ja mõnusalt ning su loovus on kulminatsioonis. Õige hetk selleks, et minna seltskonda ja elu nautida. Hilisõhtul võib kummaline rahutus ja ärevus hingesoppidesse pugeda.

Ambur

Kosmogrammi muster võib sind muuta ülitundlikuks nii ravimite, alkoholi kui ka ilmastiku suhtes. Samuti tuleks vältida juhuslikke tutvusi. Päev sobib kodu kaunistamiseks.

Kaljukits

Aeglus on see, mida sa tänases päevas tunnetad. Ja see tekitab tunde, et asjad ei edene ja seisavad. Tegelikult on praegune hetk vajalik selleks, et saaksid kõige üle rahulikult järele mõelda.

Veevalaja

Päev sobib kõikideks kodusteks töödeks – koristamiseks, millegi parandamiseks või puhastamiseks jne. Sööki ja jooki peaksid aga rohkem valima, sest su seedimine võib olla ülitundlik.