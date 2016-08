Miks on see põhjus, miks kaks inimest otsustavad ühtäkki leivad ühte kappi panna?

Happify nimeline äpp uuris välja, miks ameeriklased on otsustanud abielluda.

Selgus, et enamik inimesi abiellub teisel pool Atlandi ookeani siiski armastuse pärast. Järgmine populaarne põhjus on soov, ennast terveks eluks kellegagi siduda. Paljud otsivad aga hoopis seltslist ja abielluvad seetõttu. Samuti abiellutakse seetõttu on peres juba on või on tulemas lapsed.Tervelt 31 protsenti märkis aga abieluranda sõudmise põhjuseks asjaolu, et see tagab rahalise stabiilsuse.