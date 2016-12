Luxlimu pakub suurepärast võimalust muuta mõni oma tähtpäev või üritus veelgi erilisemaks ja unustamatuks! Limusiinirendiga saad lisada sära ja glamuuri näiteks oma sünnipäevale, pulmale või mõnele muule olulisele sündmusele.

9meetrises Lincoln Wave Style 5* limusiinis on hele nahksisu ning kohti kuni kaheksale inimesele. Sõitjate käsutuses on Clarion MP3-mängija koos võimsa JBL helisüsteemiga, et ükski pidu pidamata ei jääks. Limusiinisõidule lisavad täiendavat vürtsi stroboskoobid ja laser-show. Samuti on limusiinis kahe monitoriga DVD-mängija ning peomeeleolu loovad fiiberoptiline peegellagi ning värvimuutvad panoraam fiiberoptilised küljeklaasid.

Pakett sisaldab ühetunnist limusiinirenti kuni kaheksale.

Vaata täpsemalt SIIT!