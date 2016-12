Zelluloosis asuv Ronimisministeerium pakub närvikõdi ja seiklemisrõõmu igas vanuses adrenaliiniküttidele! Ronimissessioon on ühelt poolt lõbus ning teisalt aktiivne, tagades füüsilise koormuse nagu tavapärane trenn.

Ronimisministeerium on ehitatud bouldering-ronimiseks, mis tähendab, et valdav osa seintest on kuni nelja meetri kõrgused ning julgestuseks on 30 sentimeetri paksune spetsiaalne ronimismatt. Ronimiskeskuse peale on ka seitse kuni kuuemeetrist ronimisrada, mida julgestatakse köitega.

Ronimissessioon kahele on hea viis ronimisega tutvumiseks või olemasolevate oskuste arendamiseks. Juhendaja aitab ronijatel põnevaid ja jõukohaseid väljakutseid leida ja annab nippe ronimistehnika arendamiseks.

Pakett sisaldab sissepääsu Ronimisministeeriumisse, ronimissusside renti ning personaalset juhendajat, kes tutvustab spordiala ning soovitab just teile sobivaid põnevaid ja jõukohaseid väljakutseid.

