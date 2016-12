Luxlimu.ee pakub suurepärast võimalust muuta mõni tähtpäev või üritus veelgi erilisemaks ja unustamatuks!

Üheksameetrises Lincoln Wave Style 5* limusiinis on hele nahksisu ning kohti kuni kaheksale inimesele. Sõitjate käsutuses on Clarion MP3-mängija koos võimsa JBL helisüsteemiga, et ükski pidu pidamata ei jääks. Limusiinisõidule lisavad täiendavat vürtsi stroboskoobid ja laser-show. Samuti on limusiinis kahe monitoriga DVD-mängija ning peomeeleolu loovad fiiberoptiline peegellagi ning värvimuutvad panoraam fiiberoptilised küljeklaasid.

Pakett sisaldab:

- transfeer limusiiniga Soho striptiisiklubisse

- Sissepääs 8-le Soho striptiisiklubisse

