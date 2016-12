See pakett on just neile, kes soovivad lendamise tundest aimu saada ja näha Eestimaad pilvepiirilt!

Robinson 22 on kerge kahekohaline, ühe pearootori ja ühe mootoriga helikopter. Start ja maandumine leiavad aset Tartu lennuväljal. Lende teostab Eesti Lennuameti poolt sertifitseeritud lennufirma.

Huvilennule mineja on kaetud reisijakindlustusega.

