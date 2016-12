Paintball pakub kõikidele adrenaliini- ja seikluseküttidele meeldejäävaid lahinguelamusi!

Nüüd saavad mängulusti nautida ka kõige pisemad sõdalased, kellele on spetsiaalsed plastmassist kerged paintballi püssid, millega saavad mängida lapsed alates 5. eluaastast. Värvikuulid on väikesed, mis ei tee haiget ning jätavad riietele pisikese märgi, mis on pesus hõlpsasti eemaldatavad.

Pakett sisaldab meeleolukat üritust mängujuhiga, paintballi varustuse renti ning 500 värvikuuli kuni 15 väikesele sõdalasele.

