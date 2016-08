Parem elu ootab sind ees, aga kui heidad võimalused koheselt kõrvale ja ei anna võimalusi, peaksid paremini järele mõtlema, kas oled ikka õigel teel. Ära tee eeldusi paari sõna, lause või ühe käitumismustri pealt või mõtle asju hullemaks, kui need on. Puusalt tulistamine üksnes eesmärgil end millestki säästa viskab sind tagasi masenduste ja kahtluste tsüklisse.

KAKSIKUD

Sel nädalal tasub jalad maas hoida ja pea pilvedest võtta. Sinu ette satub rohkelt valikuid, ent sinu otsustada jääb, mida võtta, mida jätta – vali hoolikalt, sest need valikud mõjutavad sind veel kaua. Ringi keksides hoia pilk peal neil, kellega kohtud, sest praegu on oht jahtida pigem ihasid kui tõelist armastust.

VÄHK

Miski, mida oled kaua edasi lükanud, vajab nüüd tähelepanu ja tegutsemist. Kuigi esiti keeruline, tuleb see siiski lahendada, sul on selleks jõudu ja oskusi. Ära karda oma seisukohta teistele selgeks teha – see võib omakorda aidata kellelegi teisel saada endas selgust.

LÕVI

Tundub, justkui kõik, mida teeksid, triivib vaidluste suunas, seega ürita tuju kontrolli all hoida ja ära võta teiste öeldut nii südamesse. Eriti rängalt tabab see neid, kes harjunud ehitama õhulosse. Maapind ootab ja õhuloss kaotab oma võlu. Ehk olekski parem, kui pööraksid rohkem tähelepanu reaalsele elule ja väldiksid pea pilvedes elamist.

NEITSI

Pole välistatud, et sinu süda ütleb üht, kuid mõistus teist. Üldjuhul tasub järgida siiski südame hääl. Kui on valida hirmu või armastuse vahel, vali viimane. Usalda seejuures ka sisetunnet ning ära lase kõrvalistel asjadel enda otsust kõigutada. Ehk tuleb sul võtta vastu ka otsus kellegi osas – minna, jääda?

KAALUD

Jälgi hoolikalt oma mõtteid ning tunne ära hetk, mil hakkad taas masendusse vajuma või muremõtteid hauduma. Kõik ei ole nii kadunud või läbi, nagu arvad. Pea meeles, et hetkel ei tasu sul toetuda teiste nõuannetele, sest need võivad sind liigselt mõjutada. Otsustajaks oled ikka sina ise, mitte teised.

SKORPION

Valust saab õppida ja näha selles positiivset ning valusse saab uppuda ja end kaotada. Seega saabki sinu ülesandeks pigem tunda kõiki neid tundeid, mis kaasnevad, mitte suruda neid alla ja loota, et need kaovad. Valu eitamine ei kaota seda! Ehk lohutab sind teadmine, et kogetud valu ei jää kestma, vaid on pigem ajutine.

AMBUR

Tähelepanu on pööratud perele, kodule, partnerile, töökaaslastele ja iseendale. Kui tead, mis on sulle hea ja talitad selle järgi, ei peata sind miski. On hea aeg jagada oma mõtteid ja tundeid ka teistega, mitte hoida neid vaid endale. Aita neid, kes vajavad abi ning tunned, kuidas toimuvad muutused ka sinus endas.

KALJUKITS

Argielu mõjutavad otsused on enamikel seotud töö või eraeluga, kuid kui tunneme, et ei ole oma eluga rahul, peame välja mõtlema, mis on viinud meid eemale sellest, mida südames soovime. Nüüd ongi õige aeg mõelda, mida elult tahta ja millises suunas edasi liikuda. Vastused on sinu alateadvuses olemas.

VEEVALAJA

Sinu elu muutub aktiivses pea igas valdkonnas ning õnneks suudad kõigi muutustega praegu sammu pidada. Lõika kasu sealt, kust saad ning ära unusta ka kõiki teisi, kes koos sinuga sel teel. Ole ettevõtmistes julge ning ära karda arvamust avaldada, kuigi tee seda vaid siis, kui pead kriitikat tõesti vajalikuks ja põhjendatuks.

KALAD