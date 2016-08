"Eriti äge koht! Au ja kiitus eestvedajatele aukartustäratava töö eest mis tehtud ja teoksil! Saime superelamuse. Väga soovitan kõigile, aga eriti väikeste poistega peredele," kiidab üks Eesti Lennundusmuuseumis käinud huviline.

Teine lisab: "Lahe koht ja angaarid on super.“

Lennundusmuuseumi iseloomustavad selle kõnekad allüksused. Suurimaks ja tähtsaimaks on välisekspositsioonis asuv lennutehnika osakond, kus on 21 lennukit ja 4 helikopterit.

Siseekspositsiooni lennutehnika ja kanderakettide mudelikogus peahoone kolme korruse 450 ruutmeetril ekspositsioonipinnal on ligi nelisada lennundusajaloo seisukohalt olulist kõrgkvaliteedilist lennukimudelit.

Merelennuväe osakonnas on võimalik tutvuda lennukikandja, dessantlaeva mudelitega ja merelennuväe lennukite mudelitega. Mootorite osakond tutvustab lennukite mootoreid, välisväljakul asuvas õhutõrje osakonnas on esindatud kõik nõukogude ajal Eesti territooriumil paiknenud maa-õhk raketid. Külastajate sportlikuks ja huviteenindamiseks on muuseumis olemas sellised atraktsioonid nagu 20-meetri kõrgune katapult, Ameerika mägede ja piloteerimissimulaatorid, langevarjuhüppe simulaatorid ja batuudid.

Vaata täpsemalt kodulehelt!