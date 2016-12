Pärnu linna piiril Audru vallas asuv Põhja-Euroopa uusim 3.2 kilomeetri pikkune ja 12-14 meetri laiune ringrajakompleks Auto24 ring pakub seiklusjanulistele külastajatele adrenaliinirohkeid ja meeleolukaid elamusi. Looklevad kurvid ja põnevad olukorrad toovad igas sõitjas välja tõelise võistleja.

Oma võimeid on oodatud proovile panema nii mehed kui ka naised. Masin, millega ringrajal kihutada, on 2012. aasta Jaapani tipptehnoloogial põhinev sportauto Toyota GT86. Sõiduvahendil on 2-liitrine mootor, mis annab välja 197 hobujõudu. Kiirendus 0-100 km/h on 7 sekundit.

Pakett sisaldab elamusterohket sõitu Auto24ringil sportautoga Toyota GT86 professionaalse instruktori juhendamisel. Kokku saab sõita 5 ringi (1 soojendusring, 3 kiiret ringi ja 1 jahutusring).

