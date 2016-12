Exit Room põgenemistoad pakuvad seiklushuvilistele mänguritele adrenaliini ja põnevust. Mängu käigus tuleb lahendada erinevaid mõistatusi, et leida väljapääs selleks otstarbeks kujundatud ruumidest. Mängud on mõeldud 2-4liikmelistele võistkondadele ja kestvus on üks tund.

Kas sa oled piisavalt nutikas, et toast põgeneda ühe tunniga, enne kui Dracula üles ärkab või kui psühhopaadi üles seatud pomm plahvatab? Kas Sina leiad lahenduse professori kadumisloole või suudad päästa patsiendi operatsioonilaual?

Põgenemismäng on sobilik alates 16. eluaastast

Vaata täpsemalt SIIT!