Tahad tõelisest kaevurielust maigu suhu saada? Siis ei jää muud üle, kui kummikud jalga, puhvaika selga ja lamp kätte. Sest, kus mujal kui maa all näed, kuuled, maitsed ja tunned just seda, mida mehed, kes mitukümmend aastat igapäevaselt maa all rasket tööd tegid. Kaevandusmuuseum pakub seda kõike!

Nüüd on avatud ka Rikastusvabrik, mis näitab Sulle põlevkivi teekonda maa peal, räägib energia tekkimisest ja sellest, mis tulevikus energia valdkonnas juhtuma hakkab.

Millega Kaevandusmuuseum sel hooajal tegeleb?

Kuna muuseumina ollakse alles nö lapsekingades (seni tegutseti teemapargina), siis on sulandumine päris muuseumimaailma väga oluline ja aktuaalne töölõik nii septembris, oktoobris kui ka järgnevatel kuudel.

Muuseumifestival on muuseumitöötajate jaoks üks aasta olulisemaid sündmusi ning tänavu saab Kaevandusmuuseum esmakordselt sellest osa võtta. Festivali raames viiakse muuhulgas läbi ka Eesti Muuseumimeene auhinnavõistlus EMMA 2016, kus Kaevandusmuuseumgi tahab 1-2 oma meenega osaleda.

Septembri keskel viiakse muuseumi territooriumil ja lähialal läbi Balti ENDURO võistlus. Seega on Kaevandusmuuseum võõrustajaks ligi 600 rahvusvahelisele motosportlasele. "See on raske ja vastutusrikas ülesanne, aga saame hakkama!“ kinnitab Kaevandusmuuseumi peavarahoidja-kuraator.

Jätkub ka ainulaadne allmaa-näituse projekt "Parasite Beach", millel rahvusvahelist tunnustust kogunud valguse- ja klaasikunstnik Mery Crystal Ra eksponeerib oma video- ja installatsioonitaieseid. Teadaolevalt on tegemist esimese maa-aluse kunstinäitusega Eestis (kas ka Euroopas?). Õigupoolest saabki näitusega tutvuda veel ainult septembrikuu jooksul, sest 1. oktoobrist on näitus suletud.