Tanel on 35-aastane mees, kes töötab poes letitöölisena. Tal on psüühikahäire, mistõttu on raske luua uusi kontakte ja hoida olemasolevaid. Tema tervis on ebastabiilne ja ta vajab nõu, kuidas säilitada emotsionaalset tasakaalu. Igapäevaelus toetavad teda vanemad, kuid eesmärk on, et Tanel saaks ka iseseisvalt hakkama. Tanel ise soovib praegust tööd säilitada ja iseseisvam olla.

Et ta ei kaotaks erivajaduse tõttu tööd, suunas töötukassa ta tööalase rehabilitatsiooni teenusele. Rehabilitatsiooni on kaasatud psühhiaatriaõde, tegevusterapeut, sotsiaaltöötaja ja psühholoog.

Rehabilitatsioonil on kaks suunda: üks keskendub tervise eest hoolitsemisele ja teine on seotud psühholoogilise tasakaalu saavutamisega. Kuna Tanel satub kergesti konfliktidesse, on eesmärk õpetada teda hoidma suhteid (eelkõige lähedastega) ning selleks tegeletakse suhtlemisoskuste arendamisega, juhendatakse otsuste ja valikute tegemisel. Rehabilitatsiooniga püütakse parandada ka Taneli oskusi saada hakkama igapäevaelutoimingutega, näiteks rahaasjade korraldamise, toiduvalmistamise ning kodu ja enda puhtuse eest hoolitsemisega.