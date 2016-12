Merike töötab assistendina. Ta on juba 15 aastat põdenud sclerosis multiplex’i. Kui ta tööle asus, kasutas ta ühistransporti (tööle oli 14 kilomeetrit), aja möödudes ei olnud see enam võimalik. Tööle jõudmiseks pidi ta sõitma mitme bussiga. Sageli oli aga tervis sedavõrd halb, et töölesõit käis üle jõu. Samuti ei suutnud ta enam pikki vahemaid jalgsi käia.

Merike soetas sõiduauto, mille lasi oma tervisele kohandada.

Selleks, et Merike saaks töötamist jätkata, otsustas töötukassa tulla appi ja maksta Merikesele töölesõidu toetust, et talle vähemalt osaliselt tööl käimisega seotud lisakulusid hüvitada.