Kuulmispuudega Peeter töötas kokana. Ajapikku, töökogemuse kasvades ja vastutuse suurenedes, tekkisid aga töötamisel takistused: kokal on vaja töötada kuumas köögis, aga seda ei saa teha, kui ei taju ahju helisid.

Peeter pöördus töötukassasse, et lahendust leida. Esmapilgul tundus asi lihtne – on helisid muundavad saatjad, mis annavad vibreerides vastuvõtjasse signaali. Tegelikkus osutus mõnevõrra keerulisemaks. Ahju külge saatja paigutamiseks oli vaja lisavahendeid, et saatja saaks ahjust tulevat signaali õigesti edasi anda.

Siin tuligi appi töötukassa, kes soetas vajaliku abivahendi tööandjale kuuluva ahju täiustamiseks. Tööandja ja töötukassa koostöös leiti tehnilistele üksikasjadele lahendused ning Peeter saab kokana edasi töötada ja tööalaselt areneda.