Matthias on 28-aastane noormees, kellel on raske õnnetuse tagajärjel vasaku silma protees, samuti ei liigu ta vasak jalg ega käsi. Oma senist tööd betoonija ja metallkonstruktsioonide valmistajana ta enam teha ei saa.

Et leida Matthiasele sobivat tööd, suhtles töötukassa nõustaja Matthiase perearstiga ning suunas Matthiase Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusesse HAMET-testi (töövõimekuse hindamise ja töövõime arendamise test) tegema.

Testi tulemusena selgus, et noormees on aktiivne, hoolikas ja tähelepanelik ning tema motivatsioon tööd teha on suur. Kuna ta saab täielikult kasutada vaid üht kätt, oleksid käelist osavust nõudvad tegevused talle mõistagi keerulised. Noormees läks proovitööle Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusesse ja töötab nüüd sealses kaitstud töötoas.