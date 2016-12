Laurus on 31-aastane mees, kellel on südamestimulaator. Ta on töötanud tõstukijuhi ja laotöölisena, kuid südameprobleemide tõttu ei saanud ta neis ametites jätkata.

Kuna Lauruse kirg on fotograafia, pöördus ta töötukassasse, et saada abi ettevõtjaks hakkamisel ja teha fotostuudio. Töötuna vabatahtlikku tööd tehes käis ta pildistamas loomade varjupaiga asukaid. Laurus läbis ka ettevõtluskoolituse, kuid majanduslikel põhjustel tuli tal ettevõtjaks hakkamise asemel leida siiski töö, mis tooks leiva kiiremini lauale.

Nii jäigi talle silma tööpakkumine, kus otsiti taksojuhte. Laurus kandideeris ning taksoettevõtte positiivne suhtumine andis uut indu. Õnneks oli ka südamearstilt otsus positiivne: rütmihäired on kontrolli all ega sega autojuhina töötamist. Töötukassa toel läbis Laurus taksojuhtide ametikoolituse ja asutas teenuse pakkumiseks oma osaühingu. Taksojuhina tööle asudes täitus tema soov ettevõtjaks saada küll kavandatust veidi teisel moel, kuid Lauruse otsus on, et ta jätkab ka fotograafiaga ja avab kunagi kindlasti oma fotostuudio.