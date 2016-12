Alvar on 30-aastane mees, kellel on raske trauma põhjustatud ajukahjustus. Veel hiljuti oli ta edukas ja heal järjel noor mees, aga õnnetuse tagajärjel sai temast vanematest sõltuv piiratud teovõimega abivajaja. Õnneks tervis pikapeale stabiliseerus ja Alvaril tekkis soov end teostada.

Esialgu ei suutnud Alvar lahti lasta mõttest, et ta suudab ja oskab teha kõike, mida enne õnnetustki. Eneseusk ja motiveeritus on enamasti head omadused, kuid nüüd hakkas see Alvaril segama teostatavate eesmärkide seadmist. Ta vanemate ja töötukassa nõustaja hea koostöö aitas ka noormehel viimaks mõista, et ta ei saa jätkata varasemat tööd.

Alustada tuli algusest. Alvarile tundus, et ta võiks tulevikus tegeleda turunduse ja müügitööga. Nõustaja leidis suure kaubandusettevõtte, kes oli valmis võtma ta turundusvaldkonda tööpraktikale. Noormees oli praktikal tubli ja asjalik ning pärast praktika lõppu pakuti talle püsivat tööd. Alvari tööks on toodete pildistamine, fotode töötlemine ja e-poe haldamine.