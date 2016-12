Pärnulanna Merle Teearul (45) diagnoositi sclerosis multiplex üheksa aastat tagasi. Tol ajal Selveris kassapidajana töötanud naine oli juba paar kuud märganud, et tema tervisega on midagi lahti.

Mõnikord muutusid ta sõrmed ootamatult tuimaks, nii et tegu oli isegi kilekoti lahti tegemisega ostja jaoks. Teinekord jälle oli suur vaev pärast pikemalt kassas istumist liikuma saada. Kui Merle aga ühel päeval märkas, et ei tunne paremas kehapooles ühtki lihast, näpista neid, kuidas tahad, lasi ta abikaasal end pikema jututa Pärnu haigla erakorralisse vastuvõttu sõidutada.

"Seal arvati, et äkki kujutan endale kõiki neid hädasid ette. Soovitati puhata, istumise vahele liigutamispause teha, et küllap siis ka vaevused kaovad. Otsustasin siiski minna Tartusse teist arvamust küsima. Sealt saabus karm tõde – SM ehk hulgiskleroos. Haigus, mis häirib närviimpulsside levimist ja mille puhul pole olemas ravi, mis terveks tagasi teeks," meenutab Merle päeva, mil doktor Irja Kalbe talle diagnoosi teatavaks tegi, lisades, et tegu ongi põhiliselt noorte naiste haigusega, mis halvimal juhul võib lõppeda täieliku invaliidistumisega.

Nagu kiusu pärast juhtus see kõik aasta kauneimal kuul, jaanipäeva eel. Ajal, mida kolme teismelise lapse ema Merle üle kõige armastas. Sel ajal käidi alati perega looduses, tehti lõket, nauditi valgeid õhtuid ja värskeid suvehommikuid.

"Tol aastal läks aga nii, et kõndisin üksinda mööda linna ja muudkui nutsin," jätkab Merle. "Olen terve elu liikumisest lugu pidanud. Koolieas tegin kergejõustikku, hiljem harrastasin metsajooksu, käimist, kepikõndi. Ja nüüd tuli omaks võtta teadmine, et võib-olla ei suuda ma mõne aasta pärast enam üldse liikuda! Miks see haigus just mind ohvriks valis?!"

Tervise tõttu tööta

Merle räägib, et õnneks pole SM teda vähemalt tänaseni päris liikumatuks teinud. Haigus on kulgenud halvemate ja paremate perioodidega, aga see ongi hulgiskleroosile iseloomulik. Üks rängemaid tagasilööke tabas naist möödunud suvel. Tal tekkis tööl raskusi isegi klientidele raha tagasi andmisel ning kõndimisel vajas ta kõrvale kedagi, kellest kinni hoida.

Merle tunnistab, et see oli tema jaoks šokk. Ta jäi haiguslehele, ravis end, ent tuntavat parenemist ei saabunud ka nelja haiguslehel oldud kuu jooksul.

Töökohal tekkisid pinged. Merlel soovitati avaldus kirjutada ja omal soovil töölt lahkuda. „Seda ma aga ei teinud, lasin end vallandada tervislikel põhjustel, sest see oli mulle rahaliselt soodsam, lisaks oli siis võimalik küsida töötukassast teenuseid, mis on mõeldud just minutaolistele terviseprobleemidega inimestele," kõneleb Merle.

"Näiteks saan töötukassa kaudu rehabilitatsiooni – olen käinud psühholoogi juures nõustamisel ja kahel korral osalenud tugirühma töös. Meid on seal viis inimest, kõigil omad tervisemured. Olen saanud ka füsioteraapiat ja käinud Pärnu haiglas taastusravil."

Otsused vajavad aega

Oma praegust terviseseisundit kirjeldades toob Merle näite igapäevaelust: "Teen näiteks hakklihakastet, üritan panni peal liha segada, aga tegelikult segab mu käsi toitu hoopis panni kõrval. Kõrgemalt riiulilt ma asju kätte ei saa. Tasakaaluga on probleeme, duši all käimine on keeruline, kukkumishirm on kogu aeg."

Ta rõõmustab, et praegu suudab ta taas iseseisvalt seista ja ka abistajata liikuda. "Mis sest, et sammud käivad kõveriti ja mõni võib vaadata, et näe, alles hommik, aga tema juba tiira-taara ... Las ta siis arvab, see pole minu mure! Minu mure on see, et mul on lisaks tulnud nägemishäired. Silme ette tulevad mustad laigud, uusi kahjustuskoldeid tuleb järjest juurde. Aga see ongi SM," räägib Merle.

Ta tunnistab, et on tasapisi õppinud oma vaegustega arvestama ja jõuvarusid säästma. "Tähtis on teha õigeid valikuid. Näiteks küpsetasin hiljuti abikaasa sünnipäevaks rabarberikoogi: sellise ehtsa, koduse, maasikamoos rabarbritel, aga kõik muu tõime lauale kauplusest. Kõige olulisem on ju perega koos pidupäeva tähistada, mitte oma viimased jõuvarud kööki jätta," põhjendab ta.

Muidugi tahaks ta kunagi uuesti tööle minna ja kui vaid saaks, siis ikka kassapidaja ametisse, mida ta on juba alates 19. eluaastast pidanud. Paraku pole kindel, et tal selleks tööks veel kunagi tervist jagub. Isegi siis, kui kogu ravi läbi teha.

Teist aastat saab Merle bioloogilist ravi ja see mõjub üllatavalt hästi. Mine tea, võib-olla on tervis siiski mõne aasta pärast juba parem!

Ühtki kergemat ja tervisele sobilikumat ametit ta seni veel leidnud ei ole, aga võib-olla tuleks sellega nüüd põhjalikumalt tegelema hakata. "Küllap pole aeg veel sealmaal olnud,” on ta optimistlik.

----------------------------------------------------------

Merle on hea ja avatud suhtleja. Hoolimata oma haigusest ja muutlikust enesetundest on ta suutnud säilitada positiivse ellusuhtumise ja valmisoleku võimalusel uuesti tööle asuda. Merle on öelnud, et muutustega tema elus on aidanud toime tulla pere ja sõprade toetus.