Aga sekka on räägitud ka (kohati lausa politsei järele kisendavast) pidutsemisest ning teinekord ollakse lihtsalt teel, teadmata või vähemalt ütlemata, kuhu välja jõutakse. Aeg-ajalt kuuldakse mingeid hääli. Meenutagem pingelist lüürikat, mida Eesti seni Eurovisioni-laval ette on kandnud.

Koht: Ljubljana (eelvoor uutele riikidele). Esitaja: Janika Sillamaa.

Sõnad: Leelo Tungal. Muusika: Andres Valkonen. Tulemus: Eelvoorus 5. koht

Sõnum on lihtne: naer ravib 99 häda. Naeratus on kallim kui ehtekarbi sisu. Sest kui hõbe võib hallitada, kuld kahvatuda, pärlikee puruneda, siis naeratus kaotab hingele kuhjunud koorma ja valgustab teed. Lihtne, loogiline ja pedagoogiline.

1994

"Nagu merelaine" – ka küps naine vajab armastust

Koht: Dublin. Esitaja: Silvi Vrait.

Sõnad: Leelo Tungal. Muusika: Ivar Must. Tulemus: 24. koht

Naise hingeelu ja merekliima heitlikkuse võrdlus pole luules ja laulutekstides just haruldane – meenutagem või Heldur Karmo ja Arne Oidi sedastust laulus "Meri, mu tuhandenäoline meri".

Aga ikka on veetlev kuulata, kuidas targad ja elukogenud daamid Tungal ja Vrait teavad, millest vestavad, hoiatades: "Olla võin kui jää või tulikuum, su kõigi unistuste tuum! Ja valgel ööl ka varjust truum. /…/ Ja muutun samuti kui laine, mis piire millekski ei pea."

Ehkki laulu kangelanna ei usu millegipärast suhte kestvusse ("Enda nii sulle tõin ma, kuigi tean, et homme võin ma muutuda vaid nimeks sinu suul"), pole tema usk partneri muutmisse kadunud: "Muutub meri, muutub maagi." Sobivusel on kooselu siiski võimalik!

1996

"Kaelakee hääl" – Lolita lugu?

Koht: Oslo (1995. aastal Eesti ei osalenud). Esitaja: Maarja-Liis Ilus, Ivo Linna. Sõnad: Kaari Sillamaa. Muusika: Priit Pajusaar. Tulemus: 5. koht

Mis selles esituses noore tüdruku ja keskealise mehe vahel toimub? Ühelt poolt on Ivo Linna kehastatud härra tagasihoidlik: "Kui hetkel on valus, tahan sulle mõelda vaid. Muud ei ma siis palu, ka su pilk kõik öelda võib!" Samas annab tekst aimu, et vaid paitavate pilkudega pole paar piirdunud: "Hing mässab tormivahus, kui on lahus veel suudlust ootav suu."

Jutt neiu häälest, mis merekarbikees vaikset viisikest veeretab, on armunuile tüüpiline metafoor. Sellele järgneb aga kaine ähvardus: "Juhtub et mind kui jätad – kee sult võtan!"

Maarja-Liis Ilus ja Ivo Linna "Kaelakee hääl" (Arhiiv)

1997

"Keelatud maa" – laul haiguste ravist?

Koht: Dublin. Esitaja: Maarja-Liis Ilus. Sõnad: Kaari Sillamaa. Muusika: Harmo Kallaste. Tulemus: 8. koht

Mis on see müütiline "Keelatud maa", kust laulu kangelanna partnerit tagajärjetult otsimas käib? Ta püüaks nagu aidata mingi kasiino-, narko-, seksi- või mis iganes sõltuvuse käes vaevlevat sõpra: "Sind otsin ja jälle me vahel on piir. See keelatud maa sind uduna varjab mu eest. Ta hajub kord siiski me teelt." Kangelanna kardab, et ei suuda, aga ei kaota lootust: "Kuid kui ma loobun, siis hukkud sootuks!"

1998

"Mere lapsed" – ilu on kuulaja kõrvades

Koht: Birmingham. Esitaja: Koit Toome.

Sõnad: Peeter Pruuli. Muusika: Maria Rahula, Tomi Rahula. Tulemus: 12. koht

Metafooridest, ka kahtlastest, pungil. Võib kirjeldada esimest armumist, kooselu, abiellumist, koos käsikäes ülikooli õppima minemist, mida iganes. Väga universaalne laul!

1999

"Diamond of Night" – järgne häältele!

Koht: Jeruusalem.Esitaja: Evelin Samuel, Camille. Sõnad: Kaari Sillamaa, Maian-Anna Kärmas. Muusika: Priit Pajusaar, Glen Pilvre. Tulemus: 6. koht

Keegi järgneb kutsuvatele häältele ja millelegi, mida ta nimetab öö teemandiks. Saa sa nüüd aru, kas lugu vestab libahundiks minekust, kirjeldab sügavalt religioosse inimese katseid tunda jumala sõrme puudutust või räägib millestki, mis ravi vajaks.

Vabas tõlkes: "Otsides palvetes oma teed, nüüd võin öelda – on minu aeg! Hääled kutsuvad, tähetolm langeb. /…/ Öö teemant, põled nii heledalt, juhata mulle mu uus hõbedane märk." Et siis… Mida, kuhu, kui palju? Mis hääled?

2000

"Once in a Lifetime" – 17 oleme vaid korra elus!

Koht: Stockholm. Esitaja: Eda-Ines Etti. Sõnad: Jana Hallas. Muusika: Pearu Paulus, Ilmar Laisaar, Alar Kotkas. Tulemus: 4. koht

Piiga sai 17. Ta pole kunagi nii suur tüdruk olnud ega tea seetõttu, mida selle õnnega peale hakata. Liigutaks mägesid? Ostaks auto või midagi? Koliks oma pinna peale? 17 saab õnneks olla terve aasta, igasuguseid asju jõuab teha, kui on huvi ja tervis vastu peab. Peaasi, et kondoomid on alati kaasas ja kooli päris pooleli ei jäta.

Eda-Ines Etti "Once in a Lifetime" (Arno Saar)

2001

"Everybody" – aeg on mürada!

Koht: Kopenhaagen. Esitaja: Tanel Padar, Dave Benton. Sõnad: Maian-Anna Kärmas. Muusika: Ivar Must. Tulemus: 1. koht

Kui kenad poisid laulavad-räägivad, et nüüd algab pidu (see on lihtne, tuleb vaid laulda-tantsida-naerda-särada), ei vaidle keegi vastu. Eriti, kui seda sõnumit levitab dünaamiline ja poliitiliselt korrektne duo.

2002

"Runaway" – kutse liiklushuligaansusele?

Koht: Tallinn. Esitaja: Sahlene. Sõnad: Jana Hallas. Muusika: Pearu Paulus, Ilmar Laisaar, Alar Kotkas. Tulemus: 3. koht

Millest neiu nüüd vestab? Vabas tõlkes: "Alati punase tule alt läbi, kõik peatuvad peale minu. Lihtsalt põgene tähtede poole. Ootan üleval!" See pole vist vaid ahvatlus liikluseeskirju eirata ning ohustada sellega enda ja kaaslaste tervist: üleval ootamine võib viidata ka surmamineja kirjale, kes kutsub endale järgnema. Kahtlane värk!

2003

"Eighties Coming Back" – unistada ju võib!

Koht: Riia. Esitaja: Ruffus.

Sõnad ja muusika: Vaiko Eplik

Tulemus: 21. koht

Ei maksa imestada midagi, et kitarrimängu õppivad poisid loodavad kõigepealt kuuekümnendate tagasitulekule. Ja siis unistavad, et peagi koidavad taas seitsmekümnendad.

Ning viimaks, kui instrumendi käsitlemine selge, loodavad kaheksakümnendate naasmist. Õues on aga ikka 21. sajand.

2004

"Tii" – kuhu minek, kaunid neiud?

Koht: Istanbul. Esitaja: Neiokõsõ. Sõnad: Aapo Ilves. Muusika: Priit Pajusaar, Glen Pilvre. Tulemus: poolfinaalis 12. koht

Kagu-Eesti piigad lahkuvad üle kastemärja heinamaa kodust, et vaadata, kuhu tee viib. Maarjamaa lõunaosariiklaste salakeel huulil. Pussid vööl – massiahistajad hoidku heaga näpud taskus. Kutsuvad kuulajaidki. Kuhu tee viia võiks, kuulaja teada ei saa.

2005

"Let’s Get Loud" – see pidu lõpeb politseiga"

Koht: Kiiev. Esitaja: Suntribe. Sõnad: Sven Lõhmus.

Muusika: Sven Lõhmus. Tulemus: poolfinaalis 20. koht

Kui Eda-Ines Etti loos ""Once in a Lifetime"" müras üks 17aastane piiga, siis siin on tšikke juba terve kamp. Tuju on ülemeelikum: "Olen kuum kui India vürts, nagu keev vesi. Olen sellises tujus, et keegi ei saa mind täna õhtul peatada."

Makk keeratakse põhja ja naabrid ärkavad. Vähkrevad. Käivad torisedes vetsus. Katsuvad uinuda. Kuni lõpuks ütlevad muidu lahkel vanamammil või väikeste lastega pereemal närvid üles ja kohale vilguvad politseinikud.

Lahtisel aknal kisamine, õhukitarri mängimine, Uno Loobi kuu peale saatmine, ühesõnaga rokkimine, katkeb. Vähemalt mõneks ajaks. Aga sellele tšikid lauldes veel ei mõtle.

2006

"Through My Window" – et nagu mis mõttes?

Koht: Ateena. Esitaja: Sandra Oxenryd.

Sõnad: Jana Hallas. Muusika: Pearu Paulus, Ilmar Laisaar, Alar Kotkas.

Tulemus: pool­finaalis 18. koht

"Ütle, miks ma ei näe ikka veel, kus on vikerkaar?" küsib laulik. Kes oskab vastata? Vaataks hakatuseks tingimused üle: kas ikka vihma sajab, aga samal ajal paistab ka päike?

2007

"Partners in Crime" – milles seisneb kuritegu?

Koht: Helsingi. Esitaja: Gerli Padar. Sõnad: Berit Veiberg. Muusika: Hendrik Sal-Saller. Tulemus: poolfinaalis 22. koht

Gerli Padar laulab: "Me seisame vihmas ja rüüpame külma šampanjat. Öö on täis patuingleid – naudingu ja piina deemoneid." Kuriteokoosseis jääbki saladuseks. Kus ja kes seisavad? Ööklubi ees?

Sel juhul saaks osalistele süüks panna grupiviisilist avalikus kohas alkoholi pruukimist, mida menetletakse küll pigem väärteona. Rohkem vihjeid seaduserikkumistele ei tule.

2008

"Leto svet" – kõigest on kõrini!

Koht: Belgrad. Esitaja: Kreisiraadio. Sõnad: Priit

Pajusaar, Glen Pilvre, Peeter Oja, Hannes Võrno, Tarmo Leinatamm. Muusika: Priit Pajusaar, Glen Pilvre, Peeter Oja, Hannes Võrno, Tarmo

Leinatamm. Tulemus: pool­finaalis 18. koht.

Ametlik tõlge ETV koduleheküljelt: "Kes ma olen? /…/ Kartulid, oad, sibul, homaar – mul on neist kõrini." Samal seisukohal oli ka lahke televaataja, ehkki algul tundus kõik nii ilus – Eesti tuntuimad koomikud ikkagi!

2009

"Rändajad" – matk väsimuse piiril?

Koht: Moskva. Esitaja: Urban Symphony. Sõnad ja muusika: Sven Lõhmus. Tulemus: 6. koht

Inimesed on teel, juba pikemat aega. Ja millal kohale jõutakse, pole teada. Ilmselgest ülepingutusest rääkivad segased aistingud: "Kõrbekuumuses liiva lendab kui jääkülma lund". Kas teelolijad on palverändurid või maadeavastajad? Kuuma- ja külmahood ning nähtamatu rajana kulgev tee võivad viidata ka mõnuainete regulaarsele tarvitamisele.

Urban Symphony (Arno Saar)

2010

"Siren" – aita mööda saata öö

Koht: Oslo. Esitaja: Malcolm Lincoln. Sõnad: Robin Juhkental. Muusika: Robin Juhkental. Tulemus: esimeses poolfinaalis 14. koht

Jälle on inimesel peas hääled, koguni võikalt undavad sireenid. Isu ei ole, magada ei saa, aina enesesüüdistused: "Sireeni kuulen peas, teeb hirmsat häält! Raisatud aastad, raisatud aeg." Kangelane palub aega ja jõudu, et vastu pidada. Põhimõtteliselt depressiivvariant laulust "Aita mööda saata öö".

2011

"Rockefeller Street" – jätkame liigutamist!

Koht: Düsseldorf. Esitaja: Getter Jaani. Sõnad: Sven Lõhmus. Muusika: Sven Lõhmus. Tulemus: poolfinaalis 9. ja finaalis 24. koht

Habras Getter Jaani on pandud kõrghoonete vahele lammutama nagu King Kongi pruut. Kuskil – siinsamas uulitsal siis? – on baleriinid, kes tantsivad "Luikede järve", jõgi on tehtud pärlitest ja teemantidest. "Kõik on pisut veider praegu," leiab laulja isegi, aga pikalt ta ei kõhkle, sest on šõuaeg.

Getter Jaani "Rockefeller Street" (Tairo Lutter)

2012

"Kuula" – kohtingu esmaabi

Koht: Bakuu. Esitaja: Ott Lepland. Sõnad: Aapo Ilves. Muusika: Ott Lepland. Tulemus: 6. koht

Iga noormees on selle läbi elanud: tüdruku käsi on higises pihus, aga suudelda veel ei söanda. Kuidagi peaks meeleolu tekitama, rääkima midagi romantilist – aga ainsatki mõtet ei tule pähe, ainult peopesa läheb veel rohkem higisemaks.

Ott ja Aapo on õnneks appi tulnud ja suure töö ära teinud. Õppige see tekst pähe ja kandke taktikalisel hetkel ette. Kui laulda ei söanda, siis jutustage oma sõnadega ümber.

Ott Lepland "Kuula" (Mati Hiis)

2013

"Et uus saaks alguse" – monoloog sisemisel Vilsandil

Koht: Malmö. Esitaja: Birgit Õigemeel. Sõnad: Mihkel Mattisen ja Silvia Soro. Muusika: Mihkel Mattisen. Tulemus: poolfinaalis 10. ja finaalis 20. koht

Kõik on selge: inimene on aerutanud oma sisemisele Vilsandile, et seal pilk taevasse tõsta ja vaikuses endasse vaadata. Kes ma olen ja miks ma olen? Kuidas eristada olulist tühisest? Mismoodi võtta kolm-neli kilo alla? Maailma seletavad vastused on lihtsad nagu laul: "Iga lõpp ei ole muud kui algus uus".

2014

"Amazing" – see paar voodis klappis

Koht: Kopenhaagen. Esitaja: Tatjana Mihhailova. Sõnad: Tatjana Mihhailova.

Muusika: Timo Vendt, Tatjana Mihhailova. Tulemus: pool­finaalis 12. koht

Kui see paar armu jagades tippu jõudis, oli pool kvartalit akendel. Naabrid panid lõpuks oma korteri müüki, aga huvilistega lepiti külastuseks kokku ainult neid aegu, kui kõrval elavaid noori kodus polnud.

Jah, see paar sobis voodis, nagu seda juhtub vaid kord elus. Pole ime, et nüüd noorik ahastab: "Ma ei taha, ei taha kedagi teist selleks, et hõljuda!" Iseloomud, paraku, muul ajal ei klappinud.

2015

"Goodbye to Yesterday" – sel mehel on teine!

Koht: Viin. Esitajad: Elina Born ja Stig Rästa. Sõnad: Stig Rästa. Muusika: Stig Rästa. Tulemus: 7. koht

Mees on kas arg kaabakas või vilunud donžuan – hiilib hommikul minema, et ei peaks naisele seletama: kuule, see meie bänd, see läheb nüüd laiali. Teadagi, mis järgneb: süüdistused, karjumised, pisarad, anumised, heal juhul jumalagajätuseks, kehval juhul leppimisseks.

"Ma ei tahtnud sind äratada. Minu armastusest poleks sulle nagunii piisanud." Mis jutt? Mis eneseohverdus? Kõlab nagu "võtsime suhtes aja maha". – Kurat, sel kutil oli juba teine.

Elina Born ja Stig Rästa "Goodbye to Yesterday" (Vida Press)

2016

"Play" – mängur ihkab armastust

Koht: Stockholm. Esitaja: Jüri Pootsmann. Sõnad ja muusika: Fred Krieger, Stig Rästa, Vallo Kikas. Tulemus: poolfinaalis 18. koht.

Mängur otsustab, et ainus viis end lunastada, on lasta tunded valla ja mängida vahelduseks hoopis nendega. Ta teab, et kahekesi saab üle igast mäest ja proovib tsikile seletada, et unustagu see reeglid – proovime vahelduseks midagi uut, ärgu too mõelgu ega hakaku koheselt guugeldama perefoorumist suhtenõu. "Mäng on ainus viis, kuidas leida armastus," sedastab ta tsikile.

Jüri Pootsmann "Play" (AFP / Scanpix)

2017

"Verona" – andke keegi neile ometi GPS!

Koht: Kiiev. Esitajad: Laura Põldvere ja Koit Toome. Sõnad ja muusika: Sven Lõhmus. Koht: ei pääsenud edasi poolfinaalist.