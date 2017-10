India Tuticorini maakonnakohtus mõisteti 14 eestlasest laevakaitsjat viieks aastaks vangi. Õhtulehe reporter räägib sama hotelli ees, kuhu nad hommikul koos eestlastest laevakaitsjatega jõudsid, sellest, mis laevakaitsjate saatusest seni teada on. Paraku laevakaitsjaid ise enam hotelli ümbruses ei viibi - nad viidi politseibussiga pärast kohtuotsuse väljakuulutamist minema. Otsust saavad nad edasi kaevata alles kolme kuu pärast.

"Teel kohtusse enne istungi algust küsisime meestelt, kuidas nad ennast tunnevad. Kolm meest laususid, et nad jälgisid kohtumaja esist ja seal seisid kaks politseibussi ning kohal oli kahtlaselt palju politseinikke. Hiljem nad said aru, miks see nii oli. Istungi ajal pidid kõik taaskord kirjutama alla paberile, kas nad on süüdi või mitte. Mehed kirjutasid alla, et nad ei ole süüdi," sõnab Õhtulehe reporter.

Mehed olid arvestanud, et kõige hullem variant mis neid ees võis oodata, oli pooleaastane vanglakaristus, mille nad on juba ära kandnud. Mehed olid kohtuotsusest šokis. "On lootust, et India annab neile armu. Mehed ise sellesse ei usu, sest kolm aastat Indias on neile näidanud, et õiglust selle riigi kohtupidamises ei ole," sõnab meie reporter videos.

"Nad palusid lähedastele edasi öelda, et nendega on kõik hästi ja kõik saab korda. Nende kõige suurem mure oligi, et kuidas lähedastel läheb. Nad palusid neil olla tugevad ja vastu pidada," kirjeldab reporter eestlastest laevakaitsjate vahetuid emotsioone pärast kohtuotsusest teadasaamist.

Vaata täpsemalt juba Õhtulehe videost!