Kui naised mängivad soengutega, võib meestel märgata erinevaid habeme- ja vuntsistiile. Kuidas näokarvad on trimmitud, ütleb mehe kohta nii mõndagi.

Vuntse kasvatati juba üle 2000 aasta tagasi ning eri kultuurides seostatakse näokarvu eri omadustega. 20. sajandi Araabia riikides olid vuntsikandjad võimukad, sileda lõuaga mehed aga vabameelsed. Vuntside kandmine on olnud nii moes kui ka moest väljas sajandite jooksul, kuid hipsterluse tekkega on need taas moodi läinud.

Ühtlasi on taas moes ka habe, mis bioloogide sõnul kannab seksuaalset alatooni. Evolutsioonipsühholoogia kohaselt viitab habe seksuaalsele suguküpsusele ja dominantsusele, kuna muudab visuaalselt suuremaks lõuajoone.