"Viie aasta kestel olete te iga nädal koos õngitsenud," ütleb kohtunik. "Kuidas siis juhtus, et just selle kala tõttu nii ägedasti tülli läksite?"

"Aga vaadake, härra kohtunik," vastab üks kohtualustest, "see oli esimene kala, mille püüdsime."