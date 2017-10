"Reede ja 13 on ebausu tõttu üks massiline nõidumise päev: inimestel on alateadvuses hirm seoses arvuga 13 ja nad sisendavad endale, et see päev ei too midagi head," ütleb Eesti "Selgeltnägijate tuleproovi" võitnud nõid Nastja.

"Reede, 13 ja täiskuu mõjutavad kahtlemata inimesi," analüüsib nõid Nastja tänast haruldast kombinatsiooni. "Sellisel päeval ollakse tihti hajameelne, ärritunud, pinges ja rahutu. Kui reede ja 13 ebaõnn tuleneb minu arvates sellest, et inimesed alateadlikult kardavad seda päeva ja lasevad oma hirmudel end juhtida, siis täiskuu vastu ei saa keegi – see on liiga võimas," usub Nastja, et kuu- ja nädalapäev ei mõjuta inimesi nii tugevalt kui vääramatu loodusjõud.

"Miljonid inimesed mõtlevad 13. ja reede peale õudusega ja see omakorda päästab valla nõidumise. Kui inimesed mõtleks sellele päevale positiivselt, blokeeriks nad halva energia ära. Kõik meie tegemised olenevad vähemalt 70 protsendi ulatuses sellest, missugune tuju meil on ja kuidas oleme ennast meelestanud."

Nastja soovitab inimestel olla optimistid, sest uskumisel, et kõik läheb hästi, on suur jõud:

"Võib ütelda, et maikuus abiellunute liidud on ühed pikaajalisemad ja õnnelikumad, sest sel kevadisel kuul abiellunud inimestel on tavaliselt kõige suurem usk oma armastusse."

Täiskuu ajal magamistoas kardinad ette!

Nastja on ka omal nahal tunda saanud, et 13 ja reede on üks nõidumise päev.

"Ma ei saa öelda, et ma kardan 13. reedet, kuid tunnistan, et midagi selles on. Näiteks oli mul kavas esitleda just sel reedel oma uut raamatut, kuid kõik asjalood jooksid sellele plaanile vastu. Siis otsustasin, et lükkan esitluse kolmapäevale. Kui ma hakkasin mõtlema, miks see nii läks, nägin kalendrist, et see oli ju 13 ja reede! Mulle tundub, et see ei juhtunud lihtsalt niisama, sellel oli kindlasti oma põhjus," usub Nastja, et mingid jõud kõrgemalt juhtisid teda raamatu­esitluseks teise aja valima.

Nastjal on oma elust tuua ka näide, kuidas täiskuu on sündmusi juhtinud.

"Minu tütar tegeleb võimlemisega ja mul jääb igaveseks meelde tema rühma üks tähtsamaid esinemisi, kus toimus imelikke asju. Lastel kukkusid võrud käest, nad eksisid, kukkusid. Ma imestasin, miks isegi kõige vilunumad tüdrukud libastusid. Aga siis sain aru – oli ju täiskuu," meenutab Nastja.

"Lapsed on täiskuu suhtes eriti tundlikud. Ärge imestage, kui nad on sellistel päevadel jonnakad ja nutavad. Ja kindlasti tõmmake täiskuu ajal magamistoas kardinad ette, muidu ei saa laps und."

13 on tegelikult normaalne number

Samas kinnitab Nastja, et number 13 pole tegelikult üldse nii kurjakuulutav, kui paljud inimesed arvavad.

"Mul on lähedane sõbranna, kellele on see arv isegi õnne toonud. Asi võib olla lihtsalt selles, et ta ei ole ebausklik. Näiteks tema lemmikkohvik asub majas number 13 ja ta ei kardaks isegi elada korteris number 13. Ta lihtsalt ei usu midagi halba. Samas tal on väga hea intuitsioon ja me oleme koos temaga näinud samasuguseid unenägusid. See tundub uskumatu, kuid on tõsi," räägib Nastja sõbratarist, kellega tal on tugev vaimne side.

Selgeltnägija Nastja soovitab inimestel, kes kardavad 13. ja reedet, jääda sellel päeval rahulikuks ning lükata kõik olulised kokkusaamised ja otsused teise päeva:

"Kui teil on mingi kahtlus, siis on alati mõistlikum aega võtta, samas, kui te tunnete, et miski ei saa halvasti minna, jääge endale kindlaks. 13. reede ei ole sugugi halb päev enda tööl kehtestamiseks või kohtingule minekuks, aga vaid sel juhul, kui olete oma plaanis surmkindel."

Nõia sõnul ei ole midagi kohutavat ka selles, kui laps sünnib reedel, 13. kuupäeval täiskuu ajal.

"Mina olen selliste horoskoope koostanud ja uskuge mind, 13. reede ei tee last õnnetuks ning kõik lapsed, kes on sellel kuupäeval ilmale tulnud, on absoluutselt erinevad!"