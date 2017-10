"Sageli ei julge me paljusid oma sõbraks pidada. Aga selles tuleks olla julgem, sest sõbrad aitavad kõigist raskustest üle," kinnitab vanameister Aarne Üksküla, kes laupäeval Tartus esilinastunud Mart Kivastiku filmis "Üks mu sõber" peaosa mängib. Filmilugu on lihtne: pärast naise surma ei taha Mati (Aarne Üksküla) enam elada, sest naine oli kogu tema elu. Kuigi Matil on töö raamatukogus, kus tema kõrval on teda aastaid salaja armastanud kolleeg Ruth (Rita Raave), on tal raske eluga edasi minna. Siis tuleb mängu püsimatu ja lapsemeelne Sass (Aleksander Eelmaa), kes oma rõõmsameelsusega nakatab ka Ruthi, ning filmi lõpuks saavad neist kõigist tõelised sõbrad. Aarne Üksküla (73) ütleb, et on isiklikuski elus kogenud lähedaste surma ja üksindust. "Olin seitsmeaastane, kui kaotasin korraga nii oma ema kui ka isa. Minu õed olid siis üks kolme- ja teine kaheaastane. Meid kasvatasid lell koos vanaemaga. Nüüd on aga ka noorim õde surnud," võtab Üksküla läbielatu lühidalt kokku.

Tema sõnul on elus sageli nii nagu äsjalinastunud filmis – inimesed ei julge teisi sõpradeks pidada ja tõrjuvad neid. "Nii ka mina. Ma võin julgelt öelda, et mul on kaks sõpra, Aleksander Eelmaa ja Ivo Linna. Aga ma tahaksin loota, et sõpru on ka nende seas, keda ma ise oma sõbraks pidada ei julge," ütleb Üksküla. Sest olgu kuidas on – just sõprade toel saab inimene üle ka kõige raskematest hetkedest oma elus.

Aleksander Eelmaa (64), Aarne Üksküla sõber nii filmis kui ka argielus, on temaga nõus. "Kui kaotame lähedase inimese, nagu Mati filmis, on meeleheide nii suur, et unustame ka teised lähedased ära. Igal inimesel on neid aga kindlalt rohkem kui üks, neid tuleb lihtsalt rohkem märgata," rõhutab ta. "Üks mu sõber" On Mart Kivastiku kirjutatud-lavastatud südamlik draamakomöödia põhjatust üksindusest, mida saab ravida ainult sõpruse abil. On lugu elust enesest. See põhineb Kivastiku tuttava kunstniku lool, kelle naine suri vähki. Ja kes pärast seda kaks aastat vahetpidamata jõi. On kirjutatud spetsiaalselt duetile Aarne Üksküla – Aleksander Eelmaa. On üle aastate esimene film, mis esilinastus Tartus. Alates eelmise nädala lõpust saab seda näha Tallinnas ja Tartus, hiljem ka mujal Eestis. Peaosas ka Tartu linn Sellel filmil on neljaski peategelane – Tartu linn, arvavad nii stsenarist ja režissöör Mart Kivastik kui ka produtsent Anneli Ahven. "Üks mu sõber" toob vaatajate ette palju tänapäeva Tartut – uusi sildu, hooneid, tänavaid ja asutusi (näiteks Lutsu raamatukogu ja Tartu Ülikooli Kliinikum).