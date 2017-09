2 fotot

RAHUVALVAJATE SURMAMARSS: See foto on tehtud hetk enne seda, kui rahuvalvajad Kurkse väina ületama hakkavad. Ilm on veel ilus, vaikne, vesi põlvini. Kuid mõne tunni pärast on 22 eliitsõdurist alles vaid kaheksa. (Erakogu)