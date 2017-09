Kurkse sadamas seisab siiani kaheksa sõdurpoisi päästeingel – valge mootorpaat Storm Janne. Just sellesama Tormi Jannega päästsidki Heino Kreintal ja tema poeg Hannes Kuusemäe kaheksa mehe elu mäslevast Kurkse väinast. Kuid nüüd nad enam kellelegi appi minna eriti ei taha.

Põhjus: "See oli jube, kuidas meid pärast tragöödiat sõnnikuga üle valati." Nii ütleb halli juuksepahmakaga vana merekaru Heino Kreintal (76), Kurkse endine sadamakapten. "See oli lausa hullumeelsus."

Heino peab silmas hukkunud sõdurite perekondade vihavalanguid pärast õnnetust. Et Heino ja ta poeg Hannes olid viletsad päästjad. Et nad tõid kaldale liiga vähe poisse. Et nad oleks justkui tahtlikult osa poisse külma merre jätnud.