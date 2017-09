Ema Valentinal on vahel selline tunne, et pojake Aleksei on kusagil kaugel. Koputab ühel päeval uksele, kallistab lävel seistes ja habiseb: "Kallis ema, kallis isa! Siin ma olen!" Aga Aleksei ei tule, mitte kunagi enam. Sest noor mees jättis oma elu karmi merre, samuti kui tema 13 sõpra.

Tugev ja sitke kapral Aleksei Dmitrijev oli siis 23aastane.

Tema surnukeha leiti kolme meetri sügavusest merepõhjast kaks päeva pärast rahuvalvajate surmaretke üle Kurkse väina. Ta lamas kõhuli, käed vastu rinda surutud. Ta oli Kurkse sadamast kõigest 400 meetri kaugusel.