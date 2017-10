"Number 13 kujutab muinasmütoloogia järgi tsükli lõppu, see on ühtpidi ka lõpumärk, surmamärk. Samas ei saa seda väga üheselt mõista," vastab Põldma sõnul taevamärkide järgi kolmeteistkümnele Skorpioni märk.

Kui inimese nimest joonistub välja number 13, avalduvad temas suurepärased musikaalsed võimed ja võõrkeelteoskus. "Ma ei oska küll peast nimesid öelda, aga paljudel eesti kuulsatel muusikutel ja näitlejatel on kas sünnikuupäev või tuleb kuraditosina numbrikombinatsioon nende nimest välja."

Iga lõpp on teistpidi uue algus. Ka sel juhul, kui 13. kuupäeval välguna selgest taevast tabab teid tööalane madalseis, ei järgne sellele tavaliselt midagi tõsist. "Teisest küljest tähendab arv 13 juudi kabalistika järgi "memmi" – saba lõppu. Ja tavaliselt on naine selle põhjustaja: poissmehepõlve lõpetamine, elukoha vahetus."

Astroloogi sõnul on 13. kuupäeval ja reedel võimalus saada vastuseid nendele küsimustele, mis on nn. surmaküsimusega seotud – teada saada kas või seda, millal teie jaoks halb tsükkel lõpeb.

Miks on nii, et reede ja kolmeteistkümnes mõjutab naisi justkui rohkem kui mehi?

"13 on seotud naiseliku vaimuga, naiste jumal asub Skorpioni märgis ja ühtlasi kaitseb neid. Naistel on sel päeval lihtsam ka maagilisi rituaale teha ja küsimustele vastuseid leida. Maagilised rituaalid on peamiselt Maa vaimudega seotud, need aga himustavad mehelikku energiat ja tõmbavad mehe energiast tühjaks. Siit ka vastus, miks mehed peaksid nende protsessidega ettevaatlikumad olema."

Seega on 13. kuupäev sobiv aeg siseneda hetkeks müstilisse keelutsooni ja küsida asjade kohta, mis meis kusagil sügaval peidus. Kas saab sellega lihtinimene hakkama või peaks pisut ettevaatlik olema?

"Mingil juhul ei peaks need küsimused olema hirmust ajendatud, sest elus kui terviklikus protsessis on halb ja hea tasakaalus. 13. kuupäeval ei sünni ainult halba, asja tuleb võtta rahulikult.

Kindlasti on taldriku keerutamise asemel õigem vastuste saamiseks pöörduda inimese poole, kellel on kõiksusega side olemas. Pealegi – ilma õpetajata tegutsedes võib maagiliste rituaalidega ka hulluks minna. Näiteid pole tarvis kaugelt otsida. Hiljuti näidati ühelt vene telekanalilt saadet massimõrvarist, kes tappis naisi selleks, et endale isiklik surnuaed rajada. Ka seal oli surma vaim ja 13 mängus."

Milline on 13. kuupäeva ja reede koosmõju, kas on tegemist pelgalt ebausuga või on sellel kindel seos?

"Reede on üheltpoolt nädalalõpu päev, see on ka Veenuse päev, seega langevad kaks tsüklilõppu mõtteliselt kokku, nad võimenduvad. Tegelikult on see kõigest teooria. Praktika näitab, ma kordan veel kord – 13 ei tähenda üldist surmamärki, võimalikud on ka kordaminekud. Kõik on väga individuaalne. 13 tähendab ka uue perioodi algust, kus kõik asjad õnnestuvad. Sellel päeval sobib näiteks abielluda, uude töökohta minna. uute majanduslike lepingute sõlmimise aeg."

Tajute ehk astroloogina, et hästi informeeritud kodanikud on ebausust priid ja ei vaeva oma pead mingi tühipalja kuupäeva pärast?